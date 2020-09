Depois de Sevilha, espanhóis apontam Raúl de Tomás ao Barcelona

Antigo avançado do Benfica apontado como possível alternativa a Memphis Depay.

Depois de a "Radio Sevilla" associar Raúl de Tomás ao Sevilha, o "Deportes Cuatro" aponta o antigo avançado do Benfica ao Barcelona.

Memphis Depay está no topo das prioridades do emblema blaugrana para reforçar as opções da frente de ataque, mas as negociações parecem não ter fim à vista.

Assim, de acordo com o "Deportes Cuatro", o Barcelona estará a pensar no avançado do Espanhol como solução caso a transferência de Depay não se concretize.

Na segunda metade de 2019/20, De Tomás, de 25 anos, apontou cinco golos em 15 partidas pelo Espanhol, que acabaria por descer ao segundo escalão de Espanha e, em 2020/21, já marcou dois golos em três encontros.

O espanhol ainda tem o futuro por definir e, recorde-se, uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.