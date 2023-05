Depois de se sagrar campeão, Galtier diz que merece continuar no PSG

O técnico lamentou ainda a forma como a comunicação social o tratou ao longo da época.

Christophe Galtier defendeu, este sábado, dia 27, após ter conquistado o título de campeão francês, que reúne todas as condições para se manter à frente do Paris Saint-Germain, clube com o qual tem contrato até junho do próximo ano.

Na conferência de Imprensa que se seguiu ao encontro decisivo diante do Estrasburgo (empate a uma bola, com golos de Lionel Messi e Kévin Gameiro), o treinador, de 56 anos, que, na época passada, comandou o Nice, pediu mais oportunidade ao clube parisiense e lamentou a forma como foi tratado pela comunicação social.

"Pessoalmente, sinto que mereço continuar. Dei o meu melhor esta temporada, com muita energia. Soube como manter o rumo em momentos muito, muito difíceis, a nível pessoal e profissional. Apesar daquilo que possam escrever, das análises, das observações, da malvadez e da falta de respeito, eu sei o que vivi, internamente, ao longo da época, e o que vivi na segunda metade da mesma, com jogadores e dirigentes. Há uma grande diferença entre o que dizem e o que acontece", declarou o técnico.