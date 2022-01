Depois de sair do Peñarol, Gaitán está perto de assinar por novo clube

Depois de terminar a ligação ao Peñarol, Gaitán está livre no mercado e poderá estar perto de assinar pelo O"Higgins, do Chile.

Nico Gaitán deixou o Peñarol, do Uruguai, no final de 2021 e o próximo destino poderá ser o Chile. O jornal chileno En Cancha avança que o argentino, de 33 anos, vai assinar contrato com o O"Higgins de Rancagua, 13.º classificado na temporada passada.

Antes do Peñarol, Gaitán representou o Braga, por quem fez 23 jogos e marcou três golos. Passou também pelo Benfica, Atlético de Madrid, Dalian Pro, Chicago Fire e Lille.