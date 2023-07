Depois de rescindir com o Valência, Cavani é anunciado no Boca Juniors

De acordo com a imprensa argentina, o avançado uruguaio, de 36 anos, assinou por 18 meses com o gigante de Buenos Aires.

Depois de ter rescindido contrato com o Valência, Edinson Cavani foi anunciado este sábado como reforço do Boca Juniors, com a imprensa argentina a avançar que o veterano avançado uruguaio, de 36 anos, assinou por 18 meses com o gigante de Buenos Aires.

Cavani cumpriu apenas uma temporada no Valência, registando sete golos e duas assistências em 28 jogos no emblema che, que terminou a LaLiga na 15.ª posição.

O avançado abraça desta forma um novo campeonato na carreira, após ter passado por Espanha (Valência), Inglaterra (Manchester United), França (PSG), Itália (Nápoles e Palermo) e Uruguai (Danubio).