Depois de proibir chuteiras no futebol profissional, Grémio faz o mesmo na formação

Clube brasileiro havia proibido um modelo de cor rosa, a lembrar o vermelho do Internacional.

Praticamente uma semana depois de ter proibido um modelo de chuteiras de cor rosa, a fazer lembrar o vermelho do Internacional, o Grémio orientou, de acordo com o "Globoesporte", jovens da formação a não utilizar um outro modelo de chuteiras. As chuteiras são predominantemente brancas e com pormenores laranja, roxo e rosa na sola.

No entanto, em contacto com o "Globoesporte", o diretor-geral da formação, Diego Martignoni, negou tal proibição. O Grémio afirma que o modelo não foi assunto nos últimos dias. De salientar que, na formação, existem algumas orientações quanto às cores de chuteiras desde 2016. As empresas enviam fotografias para a direção antes de entregar o material aos atletas para a validação.

O modelo já foi utilizado pelo lateral-direito da equipa principal, Fábio da Silva. O jogador não teve problemas quanto ao uso delas até ao momento, pelo menos que se tenha tornado público.

