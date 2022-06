Depois de Pogba, a Juventus já pensa num novo reforço para o meio campo

Leandro Paredes, médio do PSG

Após assegurar a contratação de Paul Pogba a custo zero, o Tuttosport avança esta quinta-feira que a Juventus está interessada em Leandro Paredes, internacional argentino do PSG.

De acordo com a fonte, o PSG está disposto a permitir a saída do médio de 27 anos, que tem contrato com o clube até 2024, por uma verba próxima dos 20 milhões de euros.

Há três temporadas e meia na capital francesa, Paredes apontou um golo e duas assistências em 22 jogos disputados em 2021/22.