Ronald Koeman, ex-treinador do Barcelona

Depois de uma saída polémica do comando técnico, Ronald Koeman e o Barcelona voltaram a estar "juntos" esta segunda-feira. O técnico neerlandês celebra o 59.º aniversário e o clube catalão não esqueceu a data. "Feliz aniversário, lenda", escreveu nas redes sociais, com as imagens de um golo apontado pelo antigo defesa.