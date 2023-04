Depois de Mourinho, Cassano volta a atacar: "Haaland não sabe jogar futebol"

Desta feita o visado foi Erling Haaland, avançado do Manchester City. "É fenomenal, mas não preferes um avançado que saiba jogar futebol?", atirou

Antonio Cassano, antigo avançado italiano, que recentemente teve uma troca de picardias com José Mourinho, parece ter mudado o alvo das críticas. Pois bem, agora o visado foi Erling Haaland, internacional norueguês e goleador do Manchester City.

"Haaland faz-me lembrar a etapa que o Adriano [Imperador] teve no Inter. Ibrahimovic com a velocidade do Adriano? Sim, muito bem. Estou de acordo, ainda que o "Ibra" fosse mais técnico do que o Haaland. É um misto de Adriano e Vieri", começou por dizer à "Bobo TV", antes de considerar que o ex-Borussia Dortmund "não sabe jogar futebol".

"Há outros avançados que sabem jogar futebol como o Lewandowski e o Benzema. Ele [Haaland] não sabe jogar futebol. É um grande goleador, é fenomenal. Mas não preferes um avançado que saiba jogar futebol?", concluiu Cassano.