Depois de Mbappé, contratos de Messi e Neymar também são revelados. Confira

Os dois astros sul-americanos fazem parte do top-10 de jogadores mais bem pagos do mundo, liderado pelo extremo francês.

Depois de, no domingo, os valores do contrato de Kylian Mbappé terem sido divulgados, confirmando que o extremo francês é o jogador mais bem pago do mundo, esta segunda-feira, o jornal Le Parisien revela os detalhes dos vínculos de Lionel Messi e Neymar no PSG.

O extremo brasileiro, que chegou à capital francesa no verão de 2017, a troco de 222 milhões de euros, recebeu 36 milhões de euros brutos por ano ao longo das últimas cinco temporadas. No verão passado, Neymar estendeu automaticamente o seu vínculo até 2027, o que resultou numa redução salarial, cujos detalhes não são especificados pelo jornal.

No entanto, é referido que essa redução afastou o internacional canarinho dos 72 milhões de euros anuais brutos que Mbappé aufere desde que renovou contrato com o campeão francês, em maio.

Já no que toca a Messi, o extremo argentino recebe um salário bruto de 41 milhões de euros anuais por cada temporada em que representa o PSG, sendo que uma percentagem do pagamento é realizada em criptomoedas. O vínculo inclui ainda um bónus de lealdade.

O jornal acrescenta que Messi não recebeu qualquer bónus de assinatura quando assinou a custo zero com o PSG, no verão do ano passado, ao contrário de Mbappé, que recebeu 180 milhões de euros quando concordou em continuar a representar o conjunto parisiense.

É de referir ainda que Messi beneficia de um regime fiscal diferente do de Neymar e Mbappé. Uma vez que "La Pulga" não mudou a sua residência fiscal para França, como fizeram os seus colegas de equipa, apenas 30% do seu salário é deduzido em impostos, em vez dos 49% que são descontados aos salários franceses que ultrapassam os 160 mil euros anuais.

De resto, Messi tem contrato com o PSG até ao final da presente temporada e a sua continuidade é uma incerteza que paira no Parque dos Príncipes.