Depois de Mbappé, adivinha-se mais um "duelo" de mercado entre PSG e Real

Rudiger está em final de contrato com o Chelsea

Rudiger tem sido apontado ao clube espanhol, mas o PSG estará disposto a abrir os cordões à bolsa.

Depois de muito se ter falado de Mbappé, jogador em final de contrato e apontado com insistência à capital espanhola, eis que se adivinha mais uma espécie de duelo entre PSG e Real Madrid. De acordo com o "footmercato", o clube parisiense pode entrar em cena para garantir Rudiger na próxima temporada, também ele em final de contrato, mas com o Chelsea.

O central alemão tem sido, tal como Mbappé, associado ao Santiago Bernabéu e estará de saída de Stamford Bridge, depois de não ter visto aceites as exigências para a renovação: 12 milhões de euros por época.

Ora, segundo a informação, o PSG estará disposto a pagar essa montante ao defesa de 28 anos, que regista ainda passagens por Estugarda e Roma.