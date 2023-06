Depois de Maldini, saída de Massara do Milan é oficial

Rafael Leão foi fotografado ao lado de Maldini e Massara na sua apresentação no Milan

Dupla que tratava do mercado nos rossoneri deixa o clube após quatro anos

Na terça-feira foi Maldini, esta quarta-feira foi a vez de Frederic Massara. Depois da acalorada discussão de segunda-feira com o proprietário do clube, Gerry Cardinale, o diretor técnico e o diretor desportivo já deixaram oficialmente o Milan.

Massara tinha entrado no clube em 2019 e foi um dos arquitetos do título de 2022.

A pasta do futebol ficará agora nas mãos do administrador delegado Giorgio Furlani, que trabalhará estreitamente com o chefe de scouting, Moncada, e o técnico Stefano Pioli.