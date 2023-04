Depois de Luis Enrique, Nagelsmann também foi contactado pelo Chelsea

De acordo com o jornal Bild, o antigo treinador do Bayern foi convidado a viajar para Londres para apresentar-se aos blues.

O jornal alemão Bild avança esta quarta-feira que, depois de Luis Enrique, foi a vez de Julian Nagelsmann ser convidado pelo Chelsea para viajar até Londres e apresentar-se ao clube, numa altura em que os donos dos blues não têm qualquer pressa em definir o sucessor definitivo de Graham Potter.

O técnico inglês deixou o comando da equipa no início do mês, com Frank Lampard a assumir o leme de forma interina até ao final da época. Enrique terá deixado boas indicações em Stamford Bridge, mas o clube pretende explorar todas as opções antes de tomar uma decisão final, o que só deverá acontecer no verão.

De volta a Nagelsmann, que foi despedido no final de março de forma surpreendente pelo Bayern, substituindo-o por Thomas Tuchel, o técnico já terá rejeitado um convite do Tottenham, uma vez que prefere fazer uma pausa antes de regressar ao ativo.

O facto de o conjunto londrino não precisar de um treinador no imediato é um aspeto que serve desta forma os interesses de Nagelsmann, um nome bem conhecido em Londres, já que o atual diretor técnico do Chelsea é Christopher Vivell, que trabalhou com o treinador aquando da sua passagem pelo Leipzig, entre 2019 e 2021.