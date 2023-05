Depois de Las Vegas, jogadores do Wrexham entram em filme da Marvel

Jogadores do Wrexham festejam o título da quinta divisão

Jogadores do clube galês que subiu de divisão na Grã Bretanha foram de férias, com tudo pago pelos donos do clube, os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney

Dois jogadores do Wrexham vão entrar no próximo filme da saga Deadpool, da Marvel.

O clube galês subiu à quarta divisão do futebol britânico e os seus donos, os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, já levaram o plantel a Las Vegas para festejar, e com tudo pago.

Mas o sucesso não se fica por aí. Surgiu como medida de marketing que dois dos jogadores do plantel vão aparecer no próximo filme de Deadpool (o terceiro da saga), da Marvel, onde aparece como protagonista Ryan Reynolds. O guarda-redes Ben Foster e o avançado Paul Millin serão os "atores". O filme vai ser filmado na Grã Bretanha.

Recentemente outro jogador apareceu no cinema, nomeadamente Ibrahimovic, num dos filmes de Asterix e Obelix.