Depois de James, São Paulo garante Lucas Moura até final do ano

Médio-ofensivo volta ao clube onde deu nas vistas antes de rumar ao futebol europeu

Após quase onze anos, Lucas Moura vai voltar ao São Paulo para, aos 30 anos, relançar a carreira. Assina nos próximos dias um contrato válido até ao final de 2023, assegura o Globoesporte.

Desde que deixou o clube paulista em janeiro de 2013, representou o PSG e o Tottenham.

No final de abril despediu-se dos ingleses e desde então está no mercado. Tinha em mãos uma proposta do Monterrey e a do São Paulo e optou pelo clube do coração.

O São Paulo apresentou esta terça-feira James Rodríguez e garante assim outro reforço de peso para o que resta da temporada.