Depois de James, Ancelotti pensa em "resgatar" outro ex-pupilo do Real Madrid

Imprensa espanhola adianta que o técnico italiano está atento à situação de Isco.

Relegado para um papel secundário nas contas de Zinedine Zidane no Real Madrid, Isco é alvo da cobiça do Everton, clube orientado por Carlo Ancelotti, seu antigo treinador no... Real.

De acordo com a imprensa espanhola, a situação do médio de 28 anos no Santiago Bernabéu está a ser seguida com atenção pelo técnico italiano, que teria todo o agrado em contar com o ex-pupilo em Goodison Park.

A ideia seria replicar o que aconteceu com James Rodríguez, já esta temporada: depois do ocaso na capital espanhola, o criativo colombiano tem sido a grande figura do Everton, equipa sensação da edição 2020/21 da Premier League.

Isco cumpre a oitava época no Real Madrid e, em 2020/21, leva apenas cinco jogos realizados, três dos quais como suplente utilizado.