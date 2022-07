Depois de Gabriel Jesus, Arsenal está atento à situação de médio de outro rival

De acordo com o jornal britânico Daily Star, os gunners olham para N'Golo Kanté com bons olhos, uma vez que o seu contrato com o Chelsea cessa no fim da época 2022/23.

Depois das contratações de Fábio Vieira ao FC Porto e do avançado brasileiro Gabriel Jesus ao Manchester City, N'Golo Kanté surge como o próximo nome sonante que poderá chegar ao Arsenal.

Segundo o jornal britânico Daily Star, apesar de ser uma peça basilar no esquema do técnico alemão Thomas Tuchel, o internacional francês tem apenas mais um ano de contrato com o Chelsea e essa situação pode fazer com que se mude de Stamford Bridge para o Emirates.



Por outro lado, Mikel Arteta, treinador espanhol dos gunners, continua a pedir reforços e é um apreciador das qualidades do médio defensivo gaulês.

Na última temporada, N'Golo Kanté somou 42 jogos pelos blues, tendo marcado dois golos e feito cinco assistências.