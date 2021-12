Depois de Felipe Melo, Palmeiras anuncia saída de mais um jogador

O guarda-redes Jailson, de 40 anos, não vai renovar contrato com o Palmeiras, onde está desde 2014. O médio Felipe Melo, de 38, também não continua.

O Palmeiras anunciou na noite deste sábado que a ligação com o guarda-redes Jailson chegou ao fim. O brasileiro, de 40 anos, termina contrato com o Verdão no final do ano e o vínculo não será renovado.

É mais uma saída de um dos jogadores mais experientes do plantel. Jailson está no emblema paulista desde 2014 e agora diz adeus, tal como Felipe Melo, um dos capitães.

Ao todo, o guardião disputou 104 partidas pelo Palmeiras e conquistou vários títulos: as Taças do Brasil de 2015 e 2020, os campeonatos brasileiros de 2016 e 2018, as Libertadores de 2020 e 2021 e o campeonato paulista de 2021.

Felipe Melo, de 38 anos, chegou ao Verdão em janeiro de 2017 e conquistou o Brasileirão de 2018, o paulista de 2020, a Taça do Brasil de 2020 e as Libertadores de 2020 e 2021.