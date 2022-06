Depois de Fábio Vieira, há mais um reforço anunciado pelo Arsenal

Matt Turner é guarda-redes e tem 28 anos.

O Arsenal anunciou esta segunda-feira a contratação do guarda-redes Matt Turner. O internacional norte-americano, de 28 anos, alinhava no New England Revolution e parte para a primeira aventura no futebol europeu. A duração do vínculo não foi revelada.

"Matt é um guarda-redes experiente que trará alta qualidade ao nosso plantel. Ele demonstrou com as suas exibições nos últimos anos, tanto no MLS como a nível internacional com os Estados Unidos, que é um guarda-redes que nos vai dar mais força para a próxima época. Damos as boas-vindas a Matt e à sua família e esperamos trabalhar em conjunto nos próximos anos", afirmou o treinador espanhol Mikel Arteta.

Recorde-se que o Arsenal oficializou a contratação de Fábio Vieira ao FC Porto na semana passada.