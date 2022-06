Depois de Fábio Vieira, Arsenal avança com 58 milhões euros por Gabriel Jesus

Gabriel Jesus está no Manchester City desde 2016/17, após um percurso muito positivo no Palmeiras.

Na teoria sem espaço no Manchester City após a chegada de Haaland, Gabriel Jesus está a ser pretendido por vários clubes, tendo o Arsenal avançado com uma proposta para a compra do brasileiro no valor de 58 milhões de euros.

O internacional brasileiro, que não é para Guardiola um titular indiscutível, longe disso, tem consciência de que com a chegada de Haaland o seu espaço na equipa é cada vez mais reduzido, pelo que está recetivo a mudar de ares.

Gabriel Jesus está no Manchester City desde 2016/17, após um percurso muito positivo no Palmeiras. Na presente temporada, o avançado apontou apenas 13 golos nas 41 partidas em que participou .O City está a gerir este processo com muito cuidado, até por aquilo que o jogador representa para o clube, mas é certo que não irá complicar muito a sua saída. Gabriel Jesus quer jogar para não correr o risco de falhar o Mundial do Catar, no final deste ano.