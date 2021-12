Depois de duas vitórias, Roma é derrotada em Bolonha

Inter sobe à vice-liderança da Serie A e Roma é travada em Bolonha

O Inter recebeu e venceu hoje o Spezia, por 2-0, e ascendeu, provisoriamente, à segunda posição da Serie A, enquanto a Roma, de José Mourinho, perdeu na deslocação a Bolonha (0-1).

O português José Mourinho e o compatriota Rui Patrício, titular na baliza, saíram derrotados de Bolonha, por culpa do golo de belo efeito da autoria do sueco Mattias Svanberg, aos 35 minutos.

No segundo tempo, o emblema da capital foi dominador, dispôs de soberanas oportunidades para, pelo menos, chegar ao empate, contudo, o resultado não se alterou, face à falta de eficácia e às boas intervenções do guarda-redes adversário.

Depois de duas vitórias consecutivas na Serie A, os giallorossi prosseguem no quinto lugar europeu, com 25 pontos, somente mais um do que os perseguidores Fiorentina, Juventus e Bolonha.

No Estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, a formação orientada por Simone Inzaghi já vencia por 1-0 ao intervalo, fruto do remate certeiro de Roberto Gagliardini, aos 36 minutos, uma vantagem que viria a ser dilatada, após o tempo de descanso, pelos pés de Lautaro Martínez (58), na transformação de uma grande penalidade.

Com o triunfo no encontro da 15.ª jornada, os "nerazzurri" sobem, provisoriamente, ao segundo posto, com 34 pontos, mais dois do que o rival AC Milan (terceiro) e a apenas um do líder Nápoles, que defrontam, ainda hoje, Génova e Sassuolo, respetivamente.

Já o Spezia somou o terceiro desaire seguido e é 17.º classificado, com 11.