Depois de Dembélé, PSG fixa a mira noutro jogador do Barcelona

De acordo com o jornal AS, o campeão francês está a preparar uma proposta por Ansu Fati, que é do agrado do treinador Luis Enrique e tem vindo a ser apontado a uma saída do Barcelona desde o início do mercado.

Depois de finalizar a contratação de Ousmane Dembélé, que já realizou exames médicos e deverá ser anunciado como reforço nas próximas horas, o PSG já pensa noutro jogador do Barcelona, nomeadamente em Ansu Fati, jovem extremo que tem vindo a ser apontado a uma saída de Camp Nou há várias semanas.

De acordo com o jornal espanhol AS, o campeão francês está a preparar uma proposta pelo extremo de 20 anos, que é do agrado do treinador Luis Enrique desde os seus tempos na seleção espanhola.

Já em Barcelona, a saída de Dembélé não deverá significar uma aposta em Ansu Fati a titular e, tendo em conta a frágil situação financeira do clube, uma eventual venda é vista com bons olhos, apesar de o jogador ter sempre mantido a intenção de permanecer na Catalunha.

Fati estreou-se pela equipa principal do Barça em 2019/20 e, na época passada, apontou dez golos e três assistências em 51 jogos, tendo sido um suplente habitual da equipa.

É de referir que o PSG também contratou o guarda-redes Arnau Tenas neste mercado, mas depois de ter terminado contrato com o Barcelona.

