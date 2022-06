Depois de Darwin, pode estar à vista mais um negócio milionário em Inglaterra

Antonio Conte quer Lautaro Martínez no Tottenham.

Depois da contratação de Darwin por parte do Liverpool, numa transferência que pode chegar aos 100 milhões de euros, outro negócio milionário por estar à vista no futebol inglês. Alfredo Pedulla, jornalista italiano, assegura que o Tottenham está interessado na contratação de Lautaro Martínez e pode mesmo avançar com 90 milhões de euros para satisfazer o desejo do treinador Antonio Conte.

Os planos do avançado argentino passam por continuar no clube italiano, embora uma proposta dos "spurs" possa alterar essa intenção.

Lautaro, 24 anos, está em Milão desde 2018/19, quando deixou o Racing, da Argentina, para se aventurar no futebol europeu. Protagonizou em 2021/22 a melhor época da carreira em termos de golos: 25 em 49 jogos realizados.