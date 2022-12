Depois de Cristiano Ronaldo, haverá mais um nome mediático na agenda do Al-Nassr

Icardi, que atua no Galatasary, é alvo do Al-Nassr, segundo o portal TuttoMercatoWeb.

Depois de oficializada a contratação de Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi poderia ser outro avançado de peso a chegar ao Al-Nassr. Segundo o portal TuttoMercatoWeb, há negociações em curso para a contratação do jogador que representa o Galatasaray por empréstimo do PSG, com quem tem contrato até 2024.

Também o Newell's Old Boys, da Argentina, estará no encalço do ex-PSG.

Icardi, de 29 anos, fez seis jogos na Turquia esta temporada. Marcou quatro golos e fez três assistências.

Nos últimos dias, recorde-se, também Kanté e Sergio Ramos foram associados ao Al-Nassr.