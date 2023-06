Depois de Asensio, Real Madrid anuncia saída de avançado

Após ter anunciado a saída a custo zero de Marco Asensio, o gigante merengue confirmou que Mariano Díaz também vai deixar o clube.

O Real Madrid anunciou este sábado que Mariano Díaz vai deixar o clube a custo zero, uma vez que termina contrato no final da presente temporada, juntando-se desta forma a Marco Asensio, que também está de saída do Santiago Bernabéu.

"O Real Madrid deseja-lhe muita sorte a ele e a toda a sua família nesta nova etapa", pode ler-se na nota publicada pelo clube nas redes sociais.

Formado no gigante merengue, o avançado dominicano, de 29 anos, termina desta forma a sua segunda etapa no clube, após quatro temporadas de escasso protagonismo - registou sete golos e uma assistência em 70 partidas disputadas.

Contratado ao Lyon no verão de 2018, Mariano Díaz cumpriu um total de seis temporadas no Real Madrid ao longo da carreira, tendo conquistado 13 títulos: duas Ligas dos Campeões, três Ligas espanholas, uma Taça do Rei, uma Supertaça de Espanha, dois Mundiais de Clubes e uma Supertaça Europeia.

Na presente temporada, registou apenas 11 aparições pelo emblema madrileno, não tendo marcado qualquer golo.