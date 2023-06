Depois de Arteta, Guardiola prestes a perder outro adjunto no Manchester City

Enzo Maresca pode voltar a assumir uma equipa. Está na calha para o Leicester

Segundo o The Athletic, o Leicester está muito perto de roubar Enzo Maresca à equipa técnica de Pep Guardiola no Manchester City.

O Leicester desceu de divisão e pretende apostar no antigo jogador italiano.

Com 43 anos, Maresca já treinou o Parma, em 2021/22 e antes disso os Sub-21 e os Sub-23 dos citizens. Foi ainda adjunto no Ascoli, no Sevilha, no West Ham e no Manchester City.

Recorde-se que Guardiola já perdeu há anos outro adjunto importante, Mikel Arteta, agora treinador do Arsenal.