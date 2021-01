Depois de Alaba, há nova "bronca" com um defesa do Bayern

Num caso semelhante ao do austríaco, Lucas Hernández terá rejeitado a hipótese de renovar com o emblema de Munique.

O contrato que liga Lucas Hernández ao Bayern estende-se até final da época 2023/24, mas, de acordo com o jornal As, a situação do defesa francês no clube de Munique deu uma volta... amarga.

Escreve a publicação espanhola que, insatisfeito por não ser indiscutível na equipa alemão, Lucas rejeitou a proposta de renovação que o Bayern lhe fez e considera mudar de ares no final da presente temporada.

O caso terá gerado, inclusive, um clima de mal-estar entre o treinador, Hansi Flick - tem apostado mais em David Alaba, que termina contrato e deve rumar ao Real Madrid, e Jérôme Boateng -, e o diretor desportivo Hasan Salihamidzic, que pretende segurar Lucas Hernández e está a pressionar o técnico a dar mais minutos ao internacional francês.

Ora, com Alaba de saída e a possibilidad de Hernández seguir o mesmo caminho no verão, surge um problema no sector defensivo do Bayern, que pode ficar privado de duas opções em curto espaço de tempo. O caso de Lucas é comparado ao de Alaba, que, em 2020, também recusou renovar contrato.