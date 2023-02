Depois das críticas de Ronaldo, Manchester United faz obras no centro de treinos

Melhora das infraestruturas já arrancou, mas há ainda mais por vir, num investimento de muitos milhões.

O jornal inglês Mirror dá conta que o Manchester United vai fazer um grande investimento no centro de treinos de Carrington. As mudanças já arrancaram, mas espera-se mais.

Por agora, foi instalada uma nova sala onde os jogadores podem praticar ioga, fazer banhos de gelo, e onde há sauna e jacuzzi. Também houve um melhoramento na sala de reuniões, com novos equipamentos de áudio e vídeo.

Está também prevista a construção de uma nova zona de lazer e descanso para os jogadores e funcionários podem.

De recordar que o centro de treinos foi um dos temas abordados na polémica entrevista que Cristiano Ronaldo deu a Piers Morgan, antes de rescindir contrato com os red devils. "Nada mudou desde 2009. Nem a piscina, os cozinheiros, o ginásio. Pararam no tempo. O progresso foi zero", referiu o avançado, na altura.