Depois das críticas de Jorge Jesus, Flamengo emite comunicado

Clube brasileiro fez mira à arbitragem brasileira.

O Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 2-0, no domingo, mas, no final do encontro, Jorge Jesus lançou duras críticas na direção do videoárbitro (VAR) da partida.

"Não vinha preparado para jogar contra duas equipas, contra o árbitro. Esse árbitro tem que ser penalizado. Não pode estar no próximo jogo para fazer outras asneiras. Esse senhor que tomou a decisão do VAR tem de ir para a casa de férias. Não pode passar impune. Não é só no jogo do Flamengo", disse o treinador português, falando de um penálti assinalado na primeira parte, com 0-0 no marcador, mas revertido pelo árbitro Bráulio da Silva Machado, após recurso ao VAR.

Ora, depois das declarações de JJ, foi o próprio clube a tomar posição através de comunicado, manifestando "preocupação" e apontando a uma "coincidência temporal", além de uma "arbitragem desastrosa e muito prejudicial ao Flamengo".

"Acreditamos que reclamações por parte de qualquer direção mancham a imagem do campeonato e, por isso, vínhamos adotando como postura não nos manifestarmos depois de cada jogo, apesar de já termos presenciado várias situações que, ao nosso ver, prejudicaram claramente a nossa equipa. Não podemos, porém, calar-nos após o acontecido na partida de hoje [domingo]. A coincidência temporal entre a pressão pública feita por direções de concorrentes ao título e o ocorrido em campo no jogo contra o Athletico Paranaense preocupa-nos muito. A atuação da arbitragem, tanto no campo quanto no VAR, foi desastrosa e muito prejudicial ao Flamengo", assinala o emblema rubro-negro, deixando um aviso referente ao jogo da segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores, onde Bráulio Machado, árbitro do encontro de domingo, vai desempenhar as funções de auxiliar do videoárbitro:

"Esperamos que episódios como esses não voltem a ocorrer, especialmente no dia 23, quando o árbitro de hoje estará envolvido novamente em uma partida importantíssima. Uma arbitragem isenta e de alto nível: isto é o que o futebol brasileiro deseja e precisa", remata o Flamengo.