Depois da viagem a Espanha do pai e agente, é revelada a preferência de Haaland

Imprensa espanhola dá conta de novos desenvolvimentos em torno do interesse no avançado norueguês.

Depois de noticiada a viagem do pai e do agente Mino Raiola a Barcelona e Madrid, em Espanha dão conta de mais informações em torno do futebol de Haaland. Segundo escreve o jornal As na versão online, o avançado norueguês do Dortmund tem uma clara preferência: vestir a camisola do clube merengue.

Isso mesmo terá dito Alf-Inge Haaland, antigo jogador e progenitor do avançado, a José Ángel Sánchez, diretor executivo do Real Madrid.

Em todo o caso, a notícia vinca que a formação da capital espanhola não pretende entrar numa espécie de leilão que o empresário parece querer levar a cabo, com Barcelona, Manchester City e Liverpool, por exemplo, entre os supostos interessados. Aqui convém lembrar que, ainda ontem, Pep Guardiola garantiu que o mais provável é o City nem contratar qualquer reforço para o ataque, que irá perder Aguero.

O Real Madrid, sempre de acordo com o As, quer proceder a uma negociação clássica: uma oferta ao Dortmund e conta que Haaland demonstre o desejo de sair para facilitar o negócio. Um valor em torno dos 150 milhões de euros, conforme já foi falado na Alemanha, não está, apesar de tudo, nos planos do clube merengue. "Estão reservados para outra aposta: Mbappé", conclui a publicação.