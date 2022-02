Depois da saída de Aubameyang, Arteta terá recusado substituto de peso

Arsenal terá tido a possibilidade de contratar Mauro Icardi ao PSG, mas o treinador recusou.

Pierre-Emerick Aubameyang trocou o Arsenal pelo Barcelona no mercado de transferências de inverno, deixando um espaço no ataque dos "gunners". Em Inglaterra, no entanto, dizem que o emblema inglês recusou assinar um substituto.

De acordo com o "The Athletic", o Arsenal teve a oportunidade de contratar Mauro Icardi, avançado do PSG, mas terá recusado.

Ainda segundo as mesmas informações, terá sido o treinador, Mikel Arteta, a decidir apostar nos jogadores que tem no plantel, Nketiah e Lacazette, e não fechar a contratação do avançado argentino.

O contrato de Mauro Icardi com o PSG é válido até 2024.