Depois da recusa de Allegri, Al Hilal pondera avançar por Galtier

O ainda treinador do PSG será uma opção em cima da mesa para o novo clube de Rúben Neves.

Numa altura em que ainda se encontra a negociar a rescisão de contrato com o PSG, Christophe Galtier foi apontado a uma mudança para a Arábia Saudita.

De acordo com o jornal AS, o ainda técnico do campeão francês é uma opção em cima da mesa para o Al Hilal, novo clube do internacional português Rúben Neves e que também já contratou o central Kalidou Koulibaly ao Chelsea neste mercado.

Depois da recusa de Massimiliano Allegri, que comanda a Juventus, em aceitar o cargo, os responsáveis do clube saudita estarão a ponderar a contratação do francês, ainda que por valores desconhecidos.

Recorde-se que, apesar de ainda não ter sido oficializado, Luis Enrique será o escolhido para assumir o leme do PSG na próxima época, faltando apenas acertar a saída de Galtier para que o anúncio aconteça.