Depois da polémica, as primeiras "opções": Premier League chama por Dembélé

Futuro de Ousmane Dembélé continua uma incógnita.

A novela entre Barcelona e Ousmane Dembélé neste mercado e transferências parece não ter fim à vista. O internacional francês ficou fora dos convocados do emblema blaugrana para o embate de quinta-feira com o Atlético de Bilbau, que ditou a eliminação da formação comandada por Xavi Hernández, Mateu Alemany, diretor desportivo do clube, afirmou que o jogador "deve sair do clube o mais rápido possível" e o próprio respondeu ainda no mesmo dia: ""Não vou ceder a nenhum tipo de chantagem".

Desde Inglaterra apontam agora os primeiros interessados em resolver a questão e contratar o jogador. De acordo com o "The Sun", o Chelsea estará a considerar lançar-se na luta pelos serviços do extremo, assim como o Newcastle, que tem vindo a acompanhar a situação de perto.

Ainda segundo o tabloide britânico, o Barça estará a exigir um empréstimo até ao final da temporada, no qual o clube que recebe o jogador ficará responsável pela totalidade do salário e pagará quatro milhões de euros pela cedência.