Depois da descida ao Championship, Watford anunciou novo treinador

Rob Edwards chega do Forest Green Rovers, líder do quarto escalão do futebol inglês

Regressado esta época que agora está a terminar à Premier League, o Watford vai já regressar ao Championship em 2022/2023. Poucos depois da confirmação da descida, os hornets confirmaram treinador para a próxima época: Rob Edwards.

O chefe da equipa técnica do Forest Green Rovers, líder do quarto escalão do futebol inglês, vai substituir o experiente Roy Hodgson no comando do Watford.

Antes de chegar à League Two, Edwards passou várias temporadas nas camadas jovens do Wolves, tendo comandado nessa fase jogadores como Bruno Jordão ou Pedro Gonçalves.