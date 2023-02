Depois da confusão com o PSG, Ziyech poderá rumar à Turquia

O criativo marroquino não foi contratado pelo PSG devido ao Chelsea ter enviado por três vezes a documentação errada ao clube francês, que acabou por não conseguir inscrevê-lo a tempo.

Após a confusão gerada pela transferência fracassada de Hakim Ziyech para o PSG, o extremo marroquino poderá deixar o Chelsea na mesma, mas rumo à Turquia.

De acordo com o jornalista turco Gökmen Özcan, o Besiktas está a analisar um possível avanço pelo jogador, que foi uma das grandes estrelas de Marrocos no Mundial'2022 e deverá ter tempo reduzido de jogo com as chegadas de vários reforços ofensivos ao Chelsea, entre os quais Mykhailo Mudryk (ex-Shakhtar, 70 milhões) e Noni Madueke (ex-PSV, 35 milhões), para além do empréstimo de João Félix até ao fim da época.

O clube de Istambul tem até ao dia 8 de fevereiro para tomar uma decisão final, uma vez que essa data assinala o fecho do mercado de inverno na Turquia.

Ziyech, de 29 anos, não seguiu para o campeão francês no último dia do mercado de inverno porque os blues enviaram por três vezes a documentação errada, impedido a sua inscrição em tempo útil. Na presente temporada, soma uma assistência em 15 partidas disputadas.