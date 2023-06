Depois da aventura na Turquia, Pirlo está prestes a voltar para Itália

O técnico italiano, que deixou o Karagumruk há alguns meses, será o escolhido para assumir o comando da Sampdória, despromovida à Serie B na última época.

Após ter deixado o comando do Karagumruk a três jornadas do fim do campeonato turco, em que a equipa terminou na sétima posição, Andrea Pirlo está em vias de regressar a Itália pela porta da Sampdória, que acabou despromovida à segunda divisão.

A informação chega da Sky Sports, que menciona um acordo para um contrato de dois anos, com outro de opção, para o técnico italiano, de 44 anos, no clube de Génova.

Inicialmente, a opção favorita da Sampdória era Fabio Grosso, que subiu o Frosinone à Serie A em 2022/23, mas após as negociações terem caído por terra, o nome de Pirlo assumiu a liderança na corrida ao cargo.