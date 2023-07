Depois da aventura na Turquia, Marc Bartra regressa ao Bétis

Veterano central espanhol, de 32 anos, cumpriu uma época no Trabzonspor.

Um ano depois de ter saído para o Trabzonspor, da Turquia, Marc Barta está de volta ao Bétis, que representou entre 2018 e 2022 e onde foi oficializado esta segunda-feira, assinando um contrato válido por uma época.

A aventura na Turquia acabou com o central espanhol, de 32 anos, a rescindir contrato no final da época passada, em que realizou 40 jogos, quatro golos e uma assistência, ficando livre no mercado.

Formado no Barcelona, cuja camisola vestiu durante várias temporadas, Bartra também passou pelo Dortmund, regressando agora uma casa que bem conhece.