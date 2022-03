Depois da Austrália, União Europeia também prepara sanções a Roman Abramovich

A União Europeia planeia sancionar Roman Abramovich, proprietário do Chelsea , esta segunda-feira, como parte do novo pacote de sanções, coordenado com o G7, contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, confirmaram fontes diplomáticas à agência EFE.

A decisão ocorre após a Austrália ter-se juntado ao governo britânico na aplicação de sanções económicas a Roman Abramovich. O governo de Boris Johnson congelou os ativos do clube na semana passada, ficando o Chelsea impedido de gerar receita através da venda de bilhetes, merchandising ou movimentações de jogadores.

O novo pacote de sanções da União Europeia prevê ainda a adoção de medidas comerciais e financeiras, nas quais se incluem a revogação de benefícios no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), com o veto da importação de bens-chave no setor do ferro e aço russos, assim como a proibição de novos investimentos no setor da produção de energia.

No mesmo sentido, os membors da UE pretendem suspender os direitos da Rússia enquanto membro do Fundo Comunitário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, impedindo assim o país de receber empréstimos dessas instituições, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Outra preocupação da UE prende-se com impedir a utilização de criptoativos por parte do governo russo para contonar as sanções aplicadas, assim como cancelar a exportação de quaisquer bens de luxo da União Europeia para a Rússia.