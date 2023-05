Depois da agressão de Mané, Sané fez discurso no balneário do Bayern: os resultados

Internacional alemão fez discurso que impressionou plantel e, principalmente, Tuchel. Admitiu que tem de melhorar linguagem corporal em campo

O caso entre Leroy Sané e Sadio Mané ainda mexe no Bayern. Semanas depois da agressão do antigo jogador do Liverpool, o internacional alemão fez um discurso no balneário que deixou boa impressão.

De acordo com o Bild, Sané chegou-se à frente e mostrou-se arrependido pelo que aconteceu. Admitiu ainda que tem de melhorar a sua linguagem corporal dentro de campo, numa atitude que caiu bem junto do plantel e muito bem junto de Thomas Tuchel, o técnico dos bávaros.

Se Sané ganhou pontos, o mesmo jornal lembra que Sadio Mané e Serge Gnabry podem mesmo abandonar a Allianz Arena no final da presente temporada, assim cheguem propostas interessantes pelos dois jogadores.