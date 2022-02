Depay terá dias contados em Barcelona e colossos italianos piscam o olho

Dianteiro internacional pelos Países Baixos, alvo que desperta interesse a Inter, Milan e Juventus (Serie A), ficou com menor estatuto a partir de novembro do ano passado

Memphis Depay perdeu espaço no Barcelona com a chegada de Ferrán Torres, Traoré e Aubameyang no inverno, e antes com a saída do treinador Ronald Koeman, que pediu a sua contratação, e a saída do clube deverá ser um desfecho inevitável.

Segundo o jornal "Sport", que acompanha de perto o emblema da Catalunha, o avançado neerlandês, contratado no início desta época, rumará a outras paragens no próximo verão. Inter, Milan e Juventus (Serie A) já terão sondado o atleta.

Atualmente a recuperar de uma lesão, Depay, um dos principais protagonistas durante o tumultuoso reinado do compatriota Koeman em Camp Nou, começou a ser relegado para o banco pouco depois de Xavi assumir o comando, sobretudo quando pôde reforçar a zona ofensiva na última janela de transferências.

Recentemente, recorda o "Sport", Depay foi associado a um eventual regresso aos franceses do Olympique Lyonnais, clube no qual exibiu o melhor nível na carreira entre 2016 e 2021, e de onde saiu a custo zero rumo a Barcelona.

Todavia, o avançado internacional pelos Países Baixos estará mais interessado em rumar a um novo campeonato, neste caso o italiano, estando debaixo de olho de Milan, Inter e Juventus. A decisão final será tomada no final desta época.