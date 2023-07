Depay também apoia Mendy: "Quem vai ser responsável pelos danos causados?"

Depois de Pogba, Memphis Depay também saiu em defesa do francês

Primeiro foi Pogba. Agora foi Memphis Depay, internacional holandês, a sair em defesa de Benjamin Mendy, que esta sexta-feira foi de novo ilibado de duas acusações de agressão sexual e violação.

"Benjamin Mendy. Todos os casos foram arquivados. Então, o que vamos fazer agora?

Quem é que vai ajudar este irmão a curar-se? Quem é que vai ser responsável pelos danos causados ao seu nome? Como é que ele vai recuperar a sua carreira? Muitos anos de investimento para se tornar um jogador de futebol profissional... E agora? Nunca abordei este assunto porque não conhecia todos os pormenores, mas falei com ele uma vez por FaceTime enquanto estava atrás das grades e enfrentei-o em campo algumas vezes... Não vi maldade nenhuma no homem. Não podemos aceitar que isto nos aconteça a nós, atletas... Quem é que nos vai defender na hora da necessidade e não quando o mal já está feito? Não virem a cabeça, pessoal", escreveu Depay, avançado do Atlético de Madrid, nas redes sociais.

As acusações ao internacional francês e a sua detenção levaram à rescisão contratual com o Manchester City.