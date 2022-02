Depay poderá estar de saída do Barcelona e apontam três possíveis destinos

Internacional neerlandês deverá perder espaço com as contratações do emblema "blaugrana" no mercado de transferências de janeiro.

Memphis Depay, 28 anos, trocou o Lyon pelo Barcelona no mercado de verão de 2021, tendo chegado com o estatuto de estrela ao emblema espanhol. O internacional neerlandês teve um início de sonho na formação "culé" - dois golos e uma assistência nas três primeiras jornadas -, mas marcou o seu oitavo e último golo a 27 de novembro, frente ao Villarreal. As lesões apareceram e, neste momento, a situação é outra.

De acordo com o jornal "Sport", as chegadas de Ferran Torres, Adama Traoré e Aubameyang complicam a presença do jogador neerlandês no onze de Xavi Hernandez e, com saída de Ronald Koeman do comando técnico, a possibilidade de Depay deixar o Barça ganha força.

Ainda segundo o diário desportivo espanhol, o futuro do jogador poderá passar por Itália, onde Inter, Milan e Juventus estarão interessados em obter os seus servviços. No entanto, os clubes esperam que Depay chegue a custo zero. Depay tem contrato até junho de 2023, mas esperará que o clube "blaugrana" não coloque entraves na saída, pesando o esforço que fez na hora de assinar pelo Barça. recusando ofertas superiores no que ao aspeto económico diz respeito e aceitando um salário reduzido, devido aos problemas financeiros vividos pelo clube.