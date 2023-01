Depay falta aos treinos no Barcelona: espanhóis falam em "rebeldia"

Associado ao Atlético de Madrid, o avançado neerlandês não se apresentou nos treinos desta quarta-feira.

Com um pé no Atlético de Madrid, Memphis Depay faltou esta quarta-feira aos treinos do Barcelona, no que tem sido descrito como um ato de "rebeldia" contra o gigante catalão.

O avançado neerlandês, de 28 anos, termina contrato no final da época e tem sido apontado a uma saída do clube neste mercado, esperando-se que a sua atitude seja castigada com uma multa.

Em todo o caso, Xavi garantiu em conferência de imprensa que conta com a permanência de Depay em Camp Nou, acrescentando que planeia falar hoje com o jogador.

"Ele continua a ser um jogador nosso e estou contente com ele, porque é profissional e um rapaz extraordinário e positivo. Veremos o que acontece nas próximas horas ou dias, mas de momento conto com ele para tudo. A situação dele não é fácil", afirmou o técnico.

Na presente temporada, Depay leva um golo em quatro partidas disputadas pelo Barcelona.