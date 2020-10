Depay esperado esta segunda-feira no Barcelona

Tem mais um ano de contrato com o Lyon.

O Barcelona está muito perto de garantir o avançado holandês Depay, desde há muito identificado como alvo prioritário pelo treinador Ronald Koeman, também ele dos Países Baixos e por cuja seleção orientou o ainda jogador do Lyon.

Depay é aguardado esta segunda-feira na cidade Condal e a transferência deverá ir mesmo para a frente, conforme assumiu, esta noite, Juninho Pernambucano, diretor técnico do emblema francês. Em declarações à Rádio Montecarlo, após o jogo contra o Marselha, o antigo internacional canarinho referiu: "É possível que Depay vá esta segunda-feira para o Barcelona, mas não está certo."

Por outro lado, Rudi Garcia, técnico do Lyon, deixou o avançado no banco na referida partida e justificou: "Fiz as minhas escolhas a pensar também no que pode suceder amanhã. Tenho fé nas pessoas que sei que amanhã estarão cá."

Depay, recorde-se, tem apenas mais um ano de contrato com o Lyon e recusou as ofertas do clube para renovar, pelo que se não for vendido nesta janela de transferências ou em janeiro poderá sair a custo zero. O jogador de 26 anos já terá também acertado os termos de um contrato com o emblema catalão.