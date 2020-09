Depay é negócio fechado, garante o L'Équipe, revelando a verba envolvida

Avançado será treinado no Barça por Koeman, que o conhece bem da seleção holandesa.

A contratação de Memphis Depay pelo Barcelona está praticamente selada, garantindo o "L"Équipe" que os catalães ofereceram 30 milhões de euros ao Lyon, que terá ficado agradado com as condições oferecidas.

Assim, a transação deve ser oficializada nos próximos dias, ficando Ronald Koeman com um elemento que conhece bem da seleção holandesa. A contratação deve inviabilizar o ataque a Lautaro Martínez, avançado que fica no Inter, conforme Javier Zanetti, diretor desportivo do clube, deu a entender. "Estamos muito felizes com o Lautaro. Ainda esta manhã o vi e achei-o muito feliz. Ele sabe que está num grande clube e aqui está a crescer muitíssimo graças ao grande trabalho do treinador e ao apoio dos seus companheiros. O Lautaro está feliz no Inter e nós estamos felizes com ele", afirmou.

Dossiê pouco comentado por Zanetti foi o da possível transferência de Vidal do Barça para o Inter. "É um futebolista de grande trajetória e personalidade, mas é do Barcelona", afirmou sobre um médio pelo qual, segundo a "Gazzetta", há acordo entre os dois clubes, com um contrato de duas épocas, a troco de seis milhões de euros pagos pelo Inter.