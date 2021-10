Depay e a promessa para o clássico com o Real Madrid: "Vai ser algo grandioso"

Depay é o artilheiro do Barcelona na temporada, com quatro golos em 11 jogos.

Um dos protagonistas da equipa do Barcelona desde que chegou do Lyon, Depay vive a expetativa de jogar pela primeira vez o El Clássico com o Real Madrid. Autor de quatro golos em 11 jogos com o emblema catalão, o avançado neerlandês não esconde a ansiedade para o jogo no próximo domingo.

"Eu sempre vi esse jogo, como toda a gente também viu. Ser parte desse momento, para mim, vai ser algo grandioso. Todos querem ver no estádio um jogo desses e vai ser a primeira vez em muito tempo que teremos público no El Clássico. Será diferente", disse em entrevista à "LaLiga World".

"Não sinto pressão alguma. Quando estou no campo, eu estou feliz, principalmente quando jogamos em casa, com o apoio dos adeptos, que é uma sensação incrível. Sinto-me realmente em casa", acrescentou.

Apesar de ser principal destaque do Barcelona nesta temporada, Depay garante que ainda não está satisfeito com seu desempenho individual.

"Não estou totalmente feliz com este início. Podemos melhorar o nosso desempenho. Eu, particularmente, quero aumentar o meu número de golos e assistências. Estou em um momento muito bom da minha carreira, mas sinto que posso melhorar ainda mais", afirmou o jogador de 27 anos.