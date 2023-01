Depay a um pequeno passo do Atlético de Madrid

Internacional neerlandês deve abandonar Barcelona e ingressar na equipa de Simeone. Colchoneros pagam três milhões de euros

Memphis Depay está muito próximo de ser confirmado como reforço do Atlético de Madrid. O neerlandês vai mesmo ingressar na equipa de Simeone já a partir deste mês de janeiro.

De acordo com Fabrizio Romano, os colchoneros pagam três milhões de euros e garante o avançado que tinha contrato com o Barcelona até ao próximo mês de junho.

Em Camp Nou desde o verão de 2021, Memphis Depay realizou um total de 42 jogos com a camisola do Barcelona. Fez 14 golos com os catalães.