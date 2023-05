Matthew Miller, portavoz norteamericano, abordou o caso e condenou o racismo no desporto

Na comunicação diária aos jornalistas, o departamento de estado dos Estados Unidos, por intermédio do portavoz Matthew Miller, pronunciou-se sobre o "caso Vinícius", condenando o racismo no desporto.

Questionado sobre como os Estados Unidos e o Brasil podem combater a discriminação racial e étnica em conjunto, logo depois de falar sobre a guerra da Ucrânia, Matthew Miller mostrou-se conhecedor do problema com Vinícius Jr..

"Trabalhamos em conjunto em várias pastas. Vi o que se passou com Vinícius Jr., foi horrível. Creio que o governo espanhol está a lidar com o assunto. Evidentemente, condenamos o racismo em todo o mundo, onde quer que ocorra, incluindo no desporto, e aplaudimos todos os esforços para o trazer à luz e o combater. Os insultos racistas dirigidos a Vinicius são terríveis. Apelo aos organizadores de eventos desportivos para que ponham em prática estratégias para prevenir o racismo no desporto", afirmou.