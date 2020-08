Denúncia em Espanha: equipa marroquina obrigada a jogar com 26 infetados

Sindicato dos Treinadores Profissionais de Espanha expôs o caso num clube que tem como treinador um compatriota.

O Sindicato dos Treinadores Profissionais de Espanha revelou este domingo que o Ittihad Tânger, clube marroquino que é orientado pelo treinador espanhol Juan Pedro Benali, foi forçado a jogar na terça-feira apesar de ter no plantel 26 casos positivos de covid-19, incluindo o próprio técnico, cujo delicado quadro clínico o torna uma uma pessoa de risco.

De acordo com o sindicato, o técnico de 51 anos "está doente e a federação daquele país disse-lhe que a sua equipa, na qual estão 26 infetados, deve jogar alguns dias sem quarentena".

Benali, segundo o sindicato, "está a tomar um medicamento (sintrom) e corticosteroide para que a doença não agrave a situação". "É uma pessoa em risco e está com febre muito alta há três dias", adiantou o Sindicato dos Profissionais de Futebol de Espanha, acrescentando que Benali atravessa "os momentos mais difíceis da sua carreira desportiva" e pede que a federação marroquina não force a equipa a jogar sem cumprir o período de quarentena.

"A saúde agora é a coisa mais importante, já que há 26 funcionários com Covid-19. É um momento muito delicado, queremos enviar o nosso apoio e pedimos que não obrigue a sua equipa a competir nesta situação", acrescenta o sindicato sobre o preocupante momento vivido pela equipa onde jogou na época passada o luso-cabo-verdiano Carlos Fortes que em julho foi anunciado como reforço do Vilafranquense para as próximas duas temporadas.