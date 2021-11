Dentinho deixa Shakhtar em breve e deverá voltar ao Brasil

Atacante canarinho, de 32 anos de idade, está a um mês de ficar desempregado. Imprensa internacional aponta a um retorno ao "seu" Corinthians

A ligação de dez temporadas, de sucesso inegável, de Dentinho aos ucranianos do Shakhtar Donetsk vai chegar ao fim. A partir de dezembro, o avançado brasileiro ficará em situação livre, já que o clube optou por não proceder à renovação contratual.

"Dentinho diz adeus ao Shakhtar. Agradecemos pelo seu profissionalismo, esforços, vontade de ajudar sempre a equipa, as suas aparências notáveis e objetivos importantes", pode ler-se na página oficial do clube ucraniano no Twitter.

Dentinho deixará a Ucrânia, onde chegou em 2011, com 16 troféus na bagagem - seis ligas, cinco taças e outras tantas supertaças do país do leste da Europa - e um registo de 197 jogos disputados, nos quais marcou um total de 29 golos.

Alguns meios da Imprensa internacional apontam ao regresso do avançado, 32 anos, ao Brasil, para prosseguir carreira, em concreto ao "seu" Corinthians, clube no qual despontou entre 2007 e 2011, antes de rumar ao Shakhtar.