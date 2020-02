Demissão de Klinsmann alarga insólito registo de Piatek

epa08183128 Hertha's Krzysztof Piatek reacts after the 0-0 draw in the German Bundesliga soccer match between Hertha BSC and FC Schalke 04 in Berlin, Germany, 31 January 2020. EPA/CLEMENS BILAN CONDITIONS - ATTENTION: The DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

Avançado polaco joga no Hertha Berlim, de onde o treinador alemão acaba de demitir-se

A saída de Jurgen Klinsmann do comando técnico do Hertha Berlim não se limitou a ser surpreendente - deu-se ao cabo de meros dez jogos à frente do artual 14.º classificado da Bundesliga alemã. A demissão do antigo avançado do banco da equipa da capital germânica vai ajudar a aumentar um registo insólito do goleador polaco Piatek.

É que o avançado dos berlineses passou, assim, a contabilizar nada menos do que seis treinadores diferentes em menos de dois anos! Piatek começou a época 2018/19 no Génova, com Davide Ballardini como treinador. Seria substituído pelo croata Ivan Juric, com quem Piatek não teve sucesso, transferindo-se para o Milan no mercado de inverno do ano passado.

Nos "rossoneri" contribuiu com golos para o quinto lugar final, mas isso não impediu que Gennaro Gattuso apresentasse a demissão por ter falhado o objetivo Champions. Seguiu-se Marco Giampaolo, a quem sucederia Stefano Pioli. Mas Piatek parecia ter perdido a inspiração e a solução para se reencontrar com os golos seria nova transferência: em janeiro último, o polaco mudou-se para o Hertha, de onde agora acaba de sair Klinsmann, cujo substituto será o sétimo técnico de Piatek em menos de dois anos.